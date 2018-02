A Bruxelles, seules quelques lignes de bus, six lignes de tram et trois lignes de métro sont exploitées ce mardi matin, indique la société régionale de transports en commun Stib.

Les lignes de métro 1, 2 et 5 sont exploitées, les lignes de trams 3, 4, 7, 82, 92 et 94 également. Quant aux lignes de bus, seules les lignes 15, 21 (jusque Brussels Airport), 29, 34, 66, 71, 87 et 95 et la navette 94 (suite aux travaux) sont desservies.

La Stib informe ses voyageurs en permanence sur l'état du réseau par téléphone (070/23 20 00) et via son site internet, Facebook et Twitter. Elle rappelle que des attestations de perturbation peuvent être obtenues en ligne.