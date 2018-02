Les transports publics (SNCB, Stib, TEC et De Lijn) dans leur ensemble connaîtront des perturbations. Les administrations, les écoles et la poste seront aussi concernées par cette grève intersectorielle.

La circulation des trains sera compromise, la CGSP Cheminots ayant annoncé sa participation à la grève dès lundi 22h00, jusqu'à mardi même heure. La SNCB conseille aux voyageurs de se renseigner sur son site internet, ses comptes Twitter et Facebook et par téléphone (02/528 28 28).

La Stib ne peut pas prédire l'ampleur de l'impact sur ses lignes, mais la société de transport bruxelloise conseille aux voyageurs de prévoir d'autres moyens de transports mardi. "Le réseau risque d'être fortement perturbé", selon la Stib qui informera ses voyageurs en continu sur l'état du réseau dès 6h00, par téléphone (070/23 20 00) et via son site internet, Facebook et Twitter.