"Dans les villes et communes flamandes l'accueil des sans-abri se fait sur base volontaire et cela fonctionne plutôt bien". C'est ce qu'a déclaré Wim Dries de l'association flamande des villes et communes.

"Ce n'est que dans des situations exceptionnelles, avec des malades ou des enfants, que tous les moyens seront mis en œuvre pour accueillir ces personnes. Mais pour le moment, nous ne connaissons pas d'arrestation administrative en Flandre".

Toutefois Wim Dries insiste sur le fait que les communes doivent pouvoir décider elles-mêmes de la manière dont elles veulent s'attaquer aux problème de l'accueil des sans-abri.

"La semaine dernière, nous avons appris qu'à Bruxelles, plus de 600 personnes avaient difficilement accepté d'être hébergées. Il est donc compréhensible que chaque bourgmestre s'efforce de s'assurer, à sa façon, que des sans-abri soient malgré tout pris en charge".

Mais en Flandre nous ne connaissons pas vraiment de situations similaires. L'an dernier il y a eu un ou deux endroits seulement où cela a posé quelques difficultés mais en fin de compte cela s'est toujours produit volontairement. J'ai donc le sentiment que l'accueil sur base volontaire fonctionne toujours bien en Flandre et nous continuerons à le faire de cette manière" a conclu Wim Dries.