AP

A.Fr. (avec Belga) Quelque 6.000 personnes ont défilé ce dimanche après-midi dans les rues de la capitale, au départ du parc Maximilien, dans le cadre de la manifestation "Human Wave for solidarity and humanity", réclamant une politique d’asile et de migration "plus humaine" de la part des autorités belges. Les manifestants voulaient exprimer leur solidarité avec les bénévoles qui aident les migrants.