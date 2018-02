"Nous sommes toutefois encore loin de cette situation", s'est réjoui le bourgmestre Bart De Wever (photo archives), dont la ville fait cependant face à un phénomène de trafic de drogue en plein essor. Polices locale et fédérale, parquet, inspection sociale et douane pourront collaborer de façon plus efficace au sein de la nouvelle taskforce, qui représente une première pour le pays.

Une approche commune est également nécessaire selon le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) car les trafiquants de drogue cherchent toujours à passer à travers les mailles du filet. "Les nuisances induites par la criminalité liée au trafic de drogue ont fortement régressé ces dernières années, mais il est nécessaire de lutter contre les groupes qui prêtent main forte aux cartels internationaux", poursuit le ministre.

Un projet-pilote de screening des travailleurs du port sera aussi mis en place, de même qu'une collaboration accrue avec les autorités étrangères. Les services douaniers recevront le renfort de 30 fonctionnaires supplémentaires.