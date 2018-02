D'après le ministre-président Vervoort, les zones de police de la capitale participent actuellement au plan de prévention contre le vol de vélos - un phénomène très répandu à Bruxelles - via une gestion des plaintes que l'on peut introduire via le site police-on-web.be et par une alimentation de la banque de données des vélos retrouvés.

En matière de prévention, des mesures ont été prises par le ministère fédéral de l'Intérieur et Bruxelles Mobilité pour sensibiliser la population à l'importance de graver les vélos à l'aide du numéro de registre national du propriétaire.