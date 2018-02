L'enquête a encore démontré qu'elle était en contact avec des djihadistes dans les zones de combats et qu'elle donnait des conseils sur l'itinéraire à emprunter pour les rejoindre. La défense a évoqué la personnalité faible et la jeunesse difficile de la prévenue. Selon Me Silke Brutin, sa cliente avait surtout besoin de contacts sociaux.

Le tribunal a jugé que la prévenue n'avait pas participé aux activités d'un groupe terroriste et qu'elle n'était donc pas membre de l'Etat islamique. Il a établi qu’elle avait fait de la propagande sur internet, noué des contacts avec des combattants et offert son soutien à des suspects français de terrorisme.

Les faits ont été qualifiés d'incitation à commettre des actes terroristes. La jeune femme a finalement été condamnée à quatre ans de prison, dont la moitié avec sursis. Elle devra également se conformer à une série de conditions, comme le suivi d'un processus de déradicalisation.