Dans la pratique, nous voyons que ces filles sont renvoyées d'une institution à l'autre, alors qu'il n' y a en réalité que deux institutions dans notre pays qui sont spécialisées pour aider ces filles. Mais il ne s'agit là aussi que d'institutions semi-sécurisées et semi-ouvertes où les filles peuvent facilement s’enfuir et où la situation n'est pas non plus sous contrôle", explique Van Damme.

Selon Yasmine Van Damme, le ministre flamand des affaires sociales Jo Vandeurzen (CD&V) est conscient des problèmes et des budgets sont également prévus pour mettre en place des spécialisations dans certaines institutions. "Mais nous devons avoir le courage d'admettre que cela n' a pas vraiment fonctionné comme nous l'espérions.

"Il faut comprendre que ce problème ne peut être résolu dans les structures actuelles. Il est important que tout le monde comprenne qu'il ne s'agit pas seulement de la responsabilité du bien-être des jeunes.

Le pouvoir judiciaire a également un rôle à jouer ici, tout comme les Affaires étrangères. Il doit aussi y avoir changement de mentalité. Les jeunes ne sont pas assez considérés comme des victimes parce qu'ils ont déjà un passé chargé.