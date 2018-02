Les kilométrages sur le Car-Pass proviennent de sources fiables: garages, carrosseries, chaînes d’entretien rapide, centrales de pneus, contrôles techniques, etc. Après un entretien, une réparation, un montage ou un contrôle, ils transmettent le kilométrage affiché à l’asbl Car-Pass. La loi les oblige à le faire. L’asbl Car-Pass introduit tous ces kilométrages dans sa base de données. Les données sont uniquement utilisées pour le Car-Pass et non à des fins commerciales.