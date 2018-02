Oxfam comptait jusqu’ici environ 150.000 donateurs. La moitié d’entre eux offrent un soutien financier mensuel à l’ONG. Mais depuis la découverte de graves dysfonctionnements et d'abus sexuels commis par certains de ses personnels à Haïti, au Tchad et au Sud Soudan, 180 personnes ont décidé de couper leurs versements.

"Nous avons immédiatement communiqué l’information à nos membres. Certains d’entre eux nous ont signifié qu’ils comptaient tout de même continuer à nous soutenir", a indiqué le secrétaire général Stefaan Declercq. D’après ce dernier, la transparence est aujourd’hui plus que jamais de mise. "Nous devons porter plus d’attention lors des procédures de recrutement, et mieux contrôler les références et les antécédents des candidats".

Le scandale chez Oxfam a entrainé la démission lundi de la directrice générale adjointe d'Oxfam, Penny Lawrence, et mardi soir, l'actrice et chanteuse britannique Minnie Driver, nommée au Oscars, a annoncé sa démission de son rôle d'"ambassadrice" d'Oxfam, première célébrité à claquer la porte.