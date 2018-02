A.Fr. Des gardiens du groupe belge de sécurité et de gardiennage FACT ont entamé ce mardi à 18h des patrouilles sur cinq parkings d’autoroute. C’est ce qu’a appris la VRT de source fiable, et qui a été confirmé par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Jan Jambon. La firme sélectionnée à l’issue d’une procédure d’appel d’offres surveillera, "aussi longtemps que nécessaire", chaque nuit 5 parkings d’autoroute dans le pays. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les trafics d’êtres humains et les migrants qui tentent de rallier le Royaume-Uni en se cachant à bord de camions qui font halte dans des parkings.