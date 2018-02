A.Fr. (avec Belga) Deux personnes âgées de 61 et 69 ans qui se trouvaient à bord d’un avion de tourisme (photo) ont trouvé la mort, ce lundi midi, après le crash de leur petit appareil à Stokrooie, entre Hasselt et Lummen, dans le Limbourg. L'avion avait décollé de Courtrai-Wevelgem et allait subir un entretien de son système électronique à Genk.