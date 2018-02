L'agression a eu lieu vers 3h, alors que le jeune homme rentrait chez lui à pied. Après l’attaque, Jaimie Deblieck s’est rendu à l’hôpital pour y passer des examens médicaux. Des patrouilles de la police ont immédiatement été dépêchées sur place, mais les agents ne sont pas parvenus à intercepter l’auteur des faits. Une enquête de quartier est actuellement menée, et les images des caméras de surveillance sont analysées.

"Jaimie est déçu, mais également en colère", a commenté l’organisateur du concours, Bram Bierkens. "Il a toutefois une personnalité forte, et a d’ailleurs survécu aux menaces et autres messages négatifs qui ont suivi son élection. Je ne comprends pas pourquoi les gens font ce genre de choses. On en est encore loin au niveau de l’acceptation", a-t-il encore fait remarquer.

Ce samedi, la victime a à son tour réagi: "si c'est effectivement arrivé parce que je suis homo, c'est vraiment triste. Nous sommes déjà loin au niveau légal, mais dans la pratique, il demeure encore de sérieux problèmes", a-t-il déclaré.

Jaimie Deblieck a été élu Mister Gay Belgium en mai dernier, à l’âge de 18 ans. Lors de son élection, il avait fait savoir qu’il entendait se battre pour son acceptation dans le monde du travail. Le jeune ambassadeur de la communauté homosexuelle et transgenres est étudiant en horticulture et se spécialise dans l'aménagement paysager.