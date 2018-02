Interrogé lors de l’émission radio "Hautekiet", le patron des patrons n’a pas caché son irritation : "ce n’est pas à un membre du service météorologique ou de l’administration de décider si vous pouvez travailler depuis la maison. Ce n’est pas le rôle de ces personnes", a déclaré Pieter Timmermans (photo). "Il revient aux entreprises de s’organiser avec leurs employés. Le dernier mot doit revenir à l’employeur". Et d’ajouter : "à la longue, on interprètera les choses comme : "monsieur météo a annoncé du mauvais temps, on ne doit donc pas aller travailler". Cela n’est juste pas possible".

Pieter Timmermans a en outre indiqué que le télétravail n’est pas toujours possible, et qu’il dépend fortement des fonctions de chacun. "Cela doit pouvoir se faire de façon convenable", a-t-il précisé.

L’Union des entreprises flamandes, VOKA, s’est montrée d’accord avec le patron de la FEB. "Un tel appel à rester chez soi peut avoir de lourdes conséquences pour les entreprises", a déclaré son administrateur délégué, Hans Maertens.