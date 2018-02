A.Fr. (avec Belga) Le navire Sea Bay s'est échoué sur un banc de sable au large de Zeebrugge, ce vendredi vers 4h50 du matin, à la suite d’une panne. C’est ce qu’a indiqué le Centre de coordination et de sauvetage en mer (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum). La situation est sous contrôle et le pétrolier a entretemps pu être remorqué. Il n’y aurait pas de danger de fuite et donc de pollution en mer. Il peut même reprendre sa route.