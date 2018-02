Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Me Sven Mary a plaidé en premier lieu l'irrecevabilité des poursuites pour son client, Salah Abdeslam, jeudi en début d'après-midi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Salah Abdeslam et Soufien Ayari sont prévenus devant le tribunal pour tentative de meurtre dans un contexte terroriste et pour possession illégale d'armes à feu, à la suite de la fusillade de la rue du Dries à Forest le 15 mars 2016.