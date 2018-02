L’image stéréotypée selon laquelle les femmes comprendraient mieux leur mari que le contraire ne semble pas correcte. Nous nous comprenons au même niveau. Aussi bien les hommes que les femmes n’obtiennent que 20% de réponses correctes.

Selon Celine Hinnekens, "il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Il est n’est d’ailleurs pas sain de toujours savoir ce que pense notre partenaire. Cela pourrait même être déstabilisant pour notre relation si nous savions absolument tout l’un de l’autre. Car lors d’un conflit les pensées peuvent être parfois très négatives aussi bien sur le partenaire que sur la relation. Donc ne connaître que 20% de la pensée de l’autre c’est aussi moins risqué".

La clé pour bien se connaître c’est de vouloir faire un réel effort. Les couples qui ne sont pas encore longtemps ensemble obtiennent d’ailleurs de meilleurs résultats que les vieux couples. "Avec le temps", ajoute Celine Hinnekens, "nous devenons fainéants, nous passons à l'automatisme et supposons trop facilement que nous connaissons notre partenaire "de bout en bout".

Le score le plus élevé de l’étude a été obtenu par un couple où les deux partenaires se sont évalués correctement à 45%. Même la psychologue clinicienne Céline Hinnekens et son partenaire ont été battus. "Durant la discussion j’étais trop concentrée sur mes propres pensées et pas assez sur celle de mon ami", a-t-elle confié.