Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga "Le rôle de Sofien Ayari est plus important qu'il ne veut l'admettre. Son système de défense, qui consiste à ne pas se souvenir, est aussi lâche que les actes qu'il a commis et que le groupe auquel il appartient", a plaidé Me Valérie Lefèvre, qui représente des policiers victimes, aux côtés de Me Bauwens. Plusieurs policiers se sont constitués parties civiles contre Salah Abdeslam et Soufien Ayari, prévenus devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour tentative de meurtre dans un contexte terroriste et pour possession illégale d'armes à feu.