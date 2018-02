Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Au procès de Salah Abdeslam et Sofien Ayari pour la fusillade de la rue du Dries le 15 mars 2016, c’est au tour des parties civiles de s’exprimer, ce jeudi matin. Me Bauwens, qui représente deux agents des unités spéciales, constitués parties civiles au procès a déclaré que son client avait été "réduit à quelqu’un qui ne pouvait plus se déplacer tout seul. Voilà la réalité de ce procès".