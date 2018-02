Dans les communes où une interdiction absolue est en vigueur, les écoles qui organisent des petites sorties mais mêmes les cortèges traditionnels ne pourront plus lancer de confettis. Ces communes estiment que tous ces petits projectiles salissent les rues, sont difficiles à ramasser et surtout nuisibles à l’environnement.

Dans les provinces de Flandre occidentale et orientale (11% et 6%) ainsi que dans le Brabant flamand (12%), les communes qui ont introduit une interdiction totale des confettis sont assez limitées.

Un certain nombre de communes de Flandre orientale comme Sint-Niklaas, Wortegem-Petegem, Gand, Kruishoutem, ou Maarkedal sont moins strictes et autorisent les confettis sur demande écrite. Dans les communes de Zwalm et Brakel, il y a des exceptions à l’interdiction dans certaines zones.

Dans les communes limbourgeoises des Fourons et de Saint-Trond , il n’y a pas d’interdiction absolue des confettis en papier mais bien des "computerconfettis" à savoir des petits papiers moins biodégradables. C’est d’ailleurs dans la province du Limbourg que l’interdiction est la plus élevée avec 44% des communes qui interdisent les confettis.

Dans la province d’Anvers, le nombre de communes (27%) frappées d’une interdiction de confettis est également élevé. Dans 19 communes sur 70 l’interdiction est totale. A Essen, où se déroule le plus grand cortège carnavalesque de la province, les participants peuvent jeter des confettis. Par contre l’interdiction est d’application pour les petits cortèges organisés par les écoles.