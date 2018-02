Le procureur fédéral a requis lundi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles 20 ans de prison à l'encontre de Sofien Ayari et Salah Abdeslam pour tentatives d'assassinats terroristes dans le contexte de la fusillade de la rue du Dries à Forest le 15 mars 2016.

Si le premier a répondu à certaines questions sans pour autant entrer dans les détails, le second a refusé d'aller plus loin qu'une brève déclaration. Le procès ne se poursuivra finalement que jeudi, et non mardi comme prévu initialement.