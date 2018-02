Que faire des combattants étrangers qui rentrent en Belgique après avoir combattu en Syrie ? Jusqu’il y a quelques mois on se posait cette question régulièrement dans les hautes sphères de l’Etat. On redoutait qu’une vague de ces djihadistes ne provoque un nouveau bain de sang.

Cette crainte s’est avérée infondée : actuellement ce sont surtout des femmes et des enfants qui veulent rentrer en Belgique. De plus la capacité de l’Etat islamique de produire à grande échelle une propagande et de coordonner des attaques de grandes envergure comme celles de Paris ou de Bruxelles s’est effondrée avec le califat.

Rik Coolsaet qui est professeur honoraire de relations internationales à l'Université de Gand semble relativement optimiste : "Alors qu'il y a deux ans, le personnel pénitentiaire avait dû improviser dans les prisons pour les combattants syriens, la Belgique a poursuivi en 2018 une politique cohérente de retour, plus que l'Allemagne par exemple. De plus, l’OCAM a décidé cette année de réduire le niveau de la menace dans notre pays, ce qui est unique en Europe".

"Mais la menace n’a pas disparu. Certains jeunes vivent encore avec le sentiment d’être des citoyens de seconde zone. La stigmatisation des musulmans et des enfants issus de l’immigration est réelle. C’est le terreau du djihadisme que l’Etat islamique a utilisé. Et si nous n’éliminons pas les causes et ne prenons pas des mesures préventives nous ne pouvons exclure la possibilité qu’un nouveau djihadisme ne voit le jour dans les cinq ans" ajoute Coolsaet.

Pour Rik Coolsaet, mettre en place un processus de déradicalisation est impossible. "La majorité de ces "returnees" ne sont pas intéressés par des discussions théologiques, et on ne peut pas, aussi facilement, leur mettre d’autres idées en tête".