Le procès se poursuivra jeudi, et non mardi comme prévu initialement. Me Sven Mary, conseil de Salah Abdeslam, avait demandé un certain délai afin de pouvoir étudier le réquisitoire et préparer sa défense avec son client qui est incarcéré dans le nord de la France.

Il a été décidé d'éviter de faire revenir le tribunal pour les plaidoiries restantes de parties civiles mardi matin, ce qui permettra d'économiser un important déploiement de mesures de sécurité pour quelques heures seulement. Me Mary, qui n'a pas fait de commentaire à la sortie de la salle où l'attendaient des dizaines de caméras, plaidera lui jeudi après-midi.

Le président du tribunal de première instance Luc Hennart, qui a été régulièrement aperçu en train de se démultiplier aux quatre coins du palais ces derniers jours pour assurer la préparation de ce procès "hors normes", a salué une décision "rationnelle" et qui permettra à l'édifice de retrouver une ambiance plus normale dès mardi.