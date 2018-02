Auteur: Saskia De Schutter, traduction Eric Steffens

Saskia De Schutter, traduction Eric Steffens Chaque année, la Belgique renvoie des dizaines d'enfants dans le pays d’origine de leurs parents. Parfois ils sont expulsés en plein milieu d'année scolaire et renvoyés vers un pays avec lequel ils n'ont aucun lien. Pour la VZW Orbit: "On ne tient pas suffisamment compte de l'impact économique de ces expulsions. Ces enfants ont été scolarisés ici et ont coûté beaucoup d'argent à l'Etat, de l'argent qui est ensuite jeté par la fenêtre". De son côté, Theo Francken (N-VA), le secrétaire d'Etat à l'Asile et aux Migrations, pointe du doigt la responsabilité des parents.