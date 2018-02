Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Le 1er janvier 2018, la Belgique comptait exactement 11.358.357 habitants, soit une augmentation d’un peu moins de 55.000 personnes en un an. C'est dans la Région de Bruxelles-Capitale que la croissance de la population est la plus forte avec une augmentation de 0,63%. En Région flamande et en Région wallonne, la population a respectivement augmenté de 0,56% et 0,28%. Ce sont les villes de Turnhout, Louvain, Alost et Roulers qui connaissent la plus forte hausse démographique.