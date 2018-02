A.Fr. (avec belga) La campagne de prévention d’hiver, baptisée Bob, est terminée et semble porter des fruits. Au cours des 8 semaines écoulées, 438.000 conducteurs ont été soumis à un test d’haleine sur les routes, et seuls 9.219 d’entre eux - soit 2,1% - avaient trop bu. C’est le pourcentage le plus bas depuis la création des campagnes Bob en 1995, indiquent l’Institut belge pour la sécurité routière Vias et la police.