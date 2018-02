A.Fr. (avec Belga) Le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts (N-VA), a présenté mercredi soir, de façon inattendue, un nouveau plan pour l’extension du port d’Anvers et du port du Pays de Waes (port secondaire de celui d’Anvers, situé sur la rive gauche de l’Escaut) selon lequel le village de Doel (photo) disparait de la carte. D’après le ministre, les huit autres plans proposés présentent tous des défauts et sa proposition combine au mieux la croissance économique, une mobilité fluide et le respect de la nature. Le Comité d’action Doel 2020, qui tente de préserver le village, est furieux.