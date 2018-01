Dans l'immédiat, Amnesty International demande que l'enquête du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) en cours serve à mettre la politique de renvoi belge en conformité avec ses obligations internationales et avec le principe de non-refoulement, qu'elle est tenue de respecter en tout temps et pour toute personne, demandeuse d'asile ou non.

L'organisation de défense des droits humains insiste enfin pour que "tous les renvois au Soudan continuent d'être suspendus jusqu'à ce que les procédures soient mises en conformité avec les obligations internationales et européennes de la Belgique".