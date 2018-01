Aujourd'hui âgée de 58 ans, elle raconte avoir envisagé de réaliser ce changement il y a 15 ans déjà. "L'esprit de l'époque ne me semblait cependant pas encore mûr pour cela. Je craignais aussi de perdre mon fantastique job, mes amis, et surtout ma chère famille", confie-t-elle. Bo Van Spilbeeck a deux enfants, nés en 1990 et 1991, et une épouse depuis trente ans.

Finalement, elle explique avoir eu de plus en plus de problèmes à vivre cette dualité ces cinq dernières années. Le coming out de l'ancien champion olympique Bruce Jenner, qui a changé de sexe à 65 ans, l'a convaincue de franchir le pas.

"J'ai contacté le professeur Petra De Sutter, gynécologue et spécialiste de la fertilité, qui est aussi sénatrice cooptée de Groen, et transexuelle. Aujourd'hui elle est respectée pour ses connaissances et son professionnalisme et pas parce qu'elle est transgenre".

Dans un communiqué de presse, la rédaction de VTM Nieuws et l'ensemble du groupe Medialaan indiquent soutenir la décision de Bo. "Elle remplira les mêmes fonctions qu'auparavant", précise la chaîne.

Boudewijn Van Spilbeeck travaillait depuis 28 ans comme reporter pour la chaîne privée flamande de télévision VTM, avant cela il avait été journaliste radio à Ici -Bruxelles, la rédaction française du service mondial de la BRT (aujourd'hui VRT).

L'histoire de Bo, de sa décision et de sa transformation ont fait l'objet d'un documentaire qui sera diffusé mardi à 19h45 sur VTM. Elle prestera sa première journée de travail sous sa nouvelle identité ce mardi.