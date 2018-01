A.Fr. (avec Belga) Les corps sans vie d’une femme et de ses trois enfants ont été découverts ce lundi dans une habitation à Dworp, en Brabant flamand. Il s’agit de l’ex-compagne et des enfants d’un homme âgé de 39 ans qui s’est suicidé ce lundi matin dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean. Plusieurs éléments indiquent qu’il s’agirait d’un drame familial, précise le parquet de Bruxelles. L’homme aurait tué son ex-compagne et leurs enfants avant d’attenter à ses jours.