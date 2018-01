La première mesure consiste donc en une surveillance de cinq parkings autoroutiers par une entreprise privée, avec des agents et des chiens. Cette surveillance aura lieu du coucher jusqu'au lever du soleil.

Dans un premier temps, elle sera assurée par la police - dès lundi soir -, en attendant qu'une société de gardiennage soit désignée.

Les parkings de Grand-Bigard et de Jabbeke seraient notamment concernés. Interrogé dans "De ochtend" (VRT), le ministre Jambon a précisé qu'il s'agirait effectivement de parkings situés le long de l'E40 (Bruxelles-Ostende) en direction de la Côte, mais que le plan était flexible.

Il espère que la présence d'agents de sécurité privés aura un effet dissuasif. Ces derniers pourront intervenir en cas de problème aigu, comme une bagarre, mais ils ne pourront pas effectuer des missions spécifiquement policières telles que les arrestations ou la fouille des camions à la recherche de migrants. Ils ne pourront qu'avertir la police.

Deuxième mesure : les polices locale et fédérale effectueront tous les jours des contrôles dans les gares, le long des autoroutes et dans le port de Zeebrugge, via des actions flexibles, non-annoncées, qui "dureront aussi longtemps que nécessaire".

Troisième mesure, le groupe de travail sur la traite des êtres humains, qui rassemble tous les services de sécurité et judiciaires autour de la problématique, se réunira la semaine prochaine sur la problématique des "transmigrants". Les informations sur les bandes de trafiquants y seront échangées dans le but d'une approche plus ciblée.

"Nous voulons mieux cartographier les réseaux qui se cachent derrière ces flux migratoires", a ajouté Jan Jambon. L'objectif est de découvrir comment fonctionnent ces trafiquants afin de mieux cibler les contrôles. "Si nous parvenons à neutraliser ces réseaux, il y aura beaucoup moins de migrants et nous pourront mettre fin à l’activité criminelle de ceux qui cherchent à s'enrichir grâce à la misère des autres", a dit Jan Jambon.

Le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé s'est déclaré très satisfait par le plan de Jan Jambon. "Je remarque qu’une fois de plus le ministre s’attaque au problème de manière minutieuse et rapide en espérant de maintenir la situation sous contrôle".