Plus de 500 formations différentes seront dispensées à l''Infrabel Academy'. "Les technologies du rail sont de plus en plus pointues. En quelques mois, le personnel sera formé aux besoins et compétences d'Infrabel", expliquait le ministre François Bellot.

Il s'agit de la première école de ce genre dans le pays. Les formations sont actuellement organisées par Infrabel un peu partout à travers le territoire. Tous les métiers du rail seront ainsi regroupés dans le centre de formation. Le but est de garantir un gain de qualité et une plus grande transversalité en permettant aux différentes disciplines de se côtoyer dès la formation.

Le centre de formation fait partie de la vaste campagne de recrutement du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Infrabel fait en effet face à un défi avec le prochain départ à la retraite d'un important nombre d'employés. Ainsi, 600 à 800 membres du personnel sont à remplacer, principalement au niveau des métiers techniques.