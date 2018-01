Belga

A.Fr. (avec Belga) Dans des locaux situés au-dessus de la gare du Nord (photo) et prêtés gratuitement par l’assureur Axa, des organisations humanitaires ont ouvert leurs portes aux réfugiés et migrants depuis début janvier. Chaque jour, elles fournissent différents services à 200 personnes, comme une aide médicale et psychologique. Près de la moitié de ces migrants sont en Belgique depuis moins d’un mois et d’origine soudanaise.