A.Fr. (avec Belga) La police a bien mené dimanche soir des actions contre le trafic d’êtres humains, mais pas au parc Maximilien près de la gare du Nord, comme elle l’avait prévu à l’origine, mais sur les quais et dans les trains. L’information a été confirmée à la VRT par le cabinet du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon. La police constate en effet que les "transmigrants", qui traversent la Belgique dans le but d’arriver en Grande-Bretagne, prennent de plus en plus souvent le train pour se rendre sur les parkings d’autoroute, où ils tentent de se cacher à bord de camions faisant route vers le Royaume-Uni.