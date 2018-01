Le trafic maritime dans le port de Gand est à l'arrêt depuis 8h30 à cause de la tempête qui touche jeudi le pays. Les rafales empêchent les capitaines de rejoindre leur navire en toute sécurité. Une dizaine de bateaux sont affectés. Une amélioration est néanmoins attendue dans les prochaines heures.

Le pont Zelzate, situé entre le complexe d'écluses de Terneuzen et Gand, est fermé à cause du vent. Les navires ne peuvent dès lors pas poursuivre leur route. La circulation automobile en revanche est possible.

Le vent s'affaiblira aux alentours de midi, le trafic maritime reprendra donc dans quelques heures.