Entre le complexe d'écluses de Terneuze et Gand, il y a aussi le Zelzate Brug qui ne peut s'ouvrir à cause du vent. Les navires ne peuvent donc pas passer non plus et la circulation automobile est également impossible.

On s'attend à ce que le vent se calme vers midi, le trafic maritime pourra en principe redémarrer dans les heures suivantes".