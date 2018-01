"Bien sûr, que tout s'est déroulé selon les règles", a déclaré le bourgmestre de Gand, Daniël Termont (SP. A). "Je peux même être assez précis: notre société de développement urbain, en concertation avec la ville, a décidé le 29 mars 2006 de lancer un appel d'offres européen. Cet appel d'offres européen a été publié dans le bulletin des marchés publics du 13 avril 2006. Les accusation formulée par Vandewalle ne sont pas fondées.

Dans toute l'Europe, il a été demandé aux candidats qui souhaitaient contribuer au financement de la construction d'un nouveau stade de football ", explique Daniël Termont. "Nous n'avons reçu aucune réponse positive. Après cela, des conversations ont eu lieu, d'abord avec Optima puis avec Ghelamco".

Avec le Ghelamco arena, Gand possède son propre stade de football. "Je constate simplement que ce n’est malheureusement pas le cas ni à Bruxelles, ni à Bruges. Il faut qu’il ait une relation de confiance entre le club et le conseil communal or nous sommes les seuls à avoir réussi cela. Mais je constate également que beaucoup d'autres nous envient et ne nous autorisent pas ce succès politique. Au contraire, ils lancent des attaques politiques sur la base de ce stade et sur la base de mensonges".

Daniël Termont ajoute que "si la Ville de Gand a participé à l’investissement, le club de La Gantoise rembourse intégralement". Il y aura même, à terme, un surplus de 10 millions pour la ville. Et de plus, la propriété du stade reviendra pour 100% à la ville. C’est donc une très bonne chose pour Gand. Si Ignace Vandewalle refuse de le voir, nous le prouverons noir sur blanc".