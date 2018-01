Une quarantaine d'entreprises utilisent déjà un logiciel et cela semble être un succès. Les dirigeants n'ont pratiquement plus à intervenir et ainsi les employés peuvent adapter leur travail à leur vie privée.

Ainsi Sarah une aide-soignante dans la maison de repos et de soins Hof Egmont à Malines utilise également ce système. "Au début, c'était un peu difficile. Les gens qui travaillaient ici depuis longtemps, avaient certaines habitudes, donc c'était un peu délicat, mais en fin de compte tout le monde voit les avantages du système.

Sa collègue Laura se sert du système principalement pour consacrer du temps à sa famille. "Vous pouvez indiquer des heures en gras durant lesquelles vous ne désirez pas travailler, par exemple le mercredi après-midi, pour prendre soin des enfants. Ensuite, vous travaillez un peu plus le reste de la semaine".