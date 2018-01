Les Canadiens eux-mêmes sont habitués au froid glacial, mais à cette période de l'année, les températures sont plutôt exceptionnelles. "Les Canadiens connaissent bien ce genre de température ou les longues périodes de neige. Les mois de janvier et février sont habituellement les plus froids ici. Les écoles et les entreprises restent fermées les jours de neige", explique Robert Bocklandt.

Les maisons sont particulièrement bien isolées et souvent équipées de systèmes de climatisation pouvant aussi être utilisés comme chauffage. Les voitures roulent généralement avec des pneus hiver. Il conclut : "En fait, les Canadiens ne se soucient guère de ce temps hivernal. On ne sale pas les routes quand il neige. Impossible de casser la couche de glace, on la laisse tout simplement."