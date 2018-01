Vers 20h15, samedi, une voiture a percuté un homme de 26 ans, une femme de 26 ans et une autre femme de 27 ans piétons alors qu'ils traversaient la rue dans le centre d'Hasselt, non loin du marché de Noël, Winterland. Le conducteur a pris la fuite et a été appréhendé peu de temps après dans un café.

Deux d'entre eux ont été grièvement blessés et l'une des victimes se trouvait dans un état critique, mais ses jours ne sont désormais plus en danger. La troisième personne a subi des blessures mineures.

Des témoins ont assisté à la scène. Le parquet a envoyé un expert de la circulation sur les lieux. Le conducteur, qui a garé son véhicule dans le quartier, a été interpellé dans un café. Il était en état d'ébriété et conduisait sans permis de conduire.