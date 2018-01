"C’est une manière originale de plonger dans la nouvelle année", explique l’ex-judoka Gella Vandecaveye dans l’émission "De Ochtend" sur radio 1. "En soi, il existe des choses plus chouettes à faire que de plonger dans l’eau glacée […], mais c’est une expérience fantastique. On se laisse emporter par l’enthousiasme. On est tellement enfermé dans le train-train qu’on doit parfois en sortir."

Selon Gella Vandecaveye, il est important de bien se vêtir avant d’effectuer le plongeon : "De cette manière, le corps est un peu surchauffé. Tu vas ensuite très brièvement dans l’eau et tu plonges la tête dedans. Tu ne dois pas y rester un quart d’heure. Crie et éclate-toi. Dès que tu sors de l’eau, tu dois te rhabiller chaudement le plus vite possible. C’est très important. La première, j’étais en hypothermie."