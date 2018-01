La surface habitable moyenne d’un appartement en Europe est de 65m2, en Belgique 85 m2. Le "bouwmeester" trouve qu’il faut miser sur des maisons ou des appartements plus compacts. Il plaide également en faveur du partage afin de pouvoir se permettre d’avoir accès à des services plus luxueux. Il conclut : "Sur le toit d’un complexe d’appartements, on retrouve un potager et un barbecue. Dans la cave, un local pour entreposer les VTT. On retrouve aussi une piscine et une pièce isolée pour jouer du piano. Normalement, ce sont des choses réservées aux grandes villas."