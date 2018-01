Belga

A.Fr. (avec Belga) Les chiffres de Proximus et Telenet l’attestent : il y a de plus en plus de streaming et de téléchargements via des ordinateurs ou appareils mobiles en Belgique. Les deux opérateurs ont constaté à la fin de 2017 un record de volume de téléchargement chez leurs clients. Des records devraient être battus chaque mois. Le glissement vers la consommation de vidéos en ligne semble donc se confirmer.