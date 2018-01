Le VAB a ouvert 13% de dossiers d'assistance automobile en plus qu'en 2016 durant les vacances de Noël, principalement à cause des importantes précipitations hivernales. Les dossiers pour des problèmes de démarrage ont enregistré une hausse de 16%, le plus souvent pour des vacanciers sur le retour qui avaient laissé leur véhicule immobile durant une semaine.

Europ Assistance a enregistré une baisse d'un quart du nombre de dossiers médicaux. La majorité de ces dossiers concernaient la France (63%, +6 points) et l'Autriche (18%, -8 points). Mais l'an dernier, le nombre d'accidents de ski avait été exceptionnellement élevé, en raison du manque de neige sur les pistes, nuance l'organisation d’assistance voyage.