A.Fr. Un groupe de Flandre orientale du mouvement de jeunesse flamand Chiro vient de porter plainte auprès de la police après avoir constaté que des dizaines de photos de camps de ses jeunes membres ont été volées sur les réseaux sociaux et partagées sur un site internet russe servant de portail d’échange et consulté par des pédophiles. C’est le quotidien Het Nieuwsblad qui rapporte l’information ce mercredi, alors que l’on apprenait mardi que la police fédérale et Child Focus mènent enquête sur ce site. Ce dernier partage notamment des photos d’enfants belges prises en vacances.