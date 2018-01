Ce site internet russe existe déjà depuis 2005 et est consulté chaque mois par quelque 17 millions de visiteurs. La plupart des clichés sont des photos innocentes mises en ligne par les parents sur Instagram et Facebook. Sous ces photos, les pédophiles laissent des commentaires déplacés et irrespectueux. "On abuse donc vraiment de ces photos. Parmi elles, il y a aussi des photos innocentes d’enfants belges, par exemple en maillot de bain à la plage ou à la piscine", indique Dirk Depover de la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités Child Focus.