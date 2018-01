La Flandre et la Wallonie augmentent les tarifs de la taxe kilométrique pour les véhicules (camions) de plus de 3,5 tonnes. En Wallonie, les tarifs augmentent pour toutes les catégories de poids lourds, tandis qu’à Bruxelles et en Flandre ils ne sont majorés que pour la catégorie Euro 5. Un nouveau système de sanctions est également introduit, qui varie selon l’importance de l’infraction.

Les compagnies aériennes actives dans les aéroports belges effectuent dorénavant un "check de conformité", ce qui signifie que l’identité des passagers est contrôlée lors du passage à la porte d’embarquement. Les documents d’identité seront alors comparés à la carte d’embarquement.

Les vélos électriques les plus rapides, appelés aussi speed pedelecs, sont désormais assimilés aux vélos sur le plan fiscal. Grâce à cette modification, l'indemnité vélo de 23 cent/km pour le déplacement entre domicile et lieu de travail est étendue aux utilisateurs de ces vélos qui peuvent atteindre 45 km/h. En principe, ils devaient tomber sous la catégorie des cyclomoteurs et leurs utilisateurs n'avaient plus le droit de bénéficier des avantages fiscaux qui s'appliquent aux cyclistes.