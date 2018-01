A.Fr. (avec Belga) Les bus et trams spéciaux de fête de la société régionale flamande de transport en commun ont été utilisés par 118.000 passagers dans la nuit de dimanche à lundi, en Flandre. De Lijn avait mobilisé 200 bus et trams supplémentaires (en plus de l’offre normale) pour ramener les fêtards chez eux en toute sécurité. Aucun incident n’a été signalé.