En outre, dans la commune bruxelloise d’Anderlecht, des incidents ont éclaté entre minuit et 2h du matin. Au total, quatre voitures ont été incendiées, notamment avenue de l'héliport, le long de la rue d'Anderlecht et dans la rue Vandenbrande. Dans la cité modèle, des individus ont mis le feu à des sacs poubelles dans une aire de jeux et du mobilier urbain du square prince Léopold a été incendié.

La police a également procédé à 25 arrestations administratives, mais celles-ci n'ont aucun lien avec les incendies de voitures.