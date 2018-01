Belga

A.Fr. (avec Belga) De réveillon en réveillon de Nouvel an, la tendance se confirme : les Belges font de plus en plus usage des réseaux sociaux et des applications de messagerie comme WhatsApp, Facebook, Twitter ou Instagram pour envoyer leurs bons vœux. Au détriment des SMS, qui deviennent de moins en moins nombreux, si l’on en croit les chiffres communiqués par les opérateurs Proximus, Orange et Base (Telenet).